Corona: Inzidenz sinkt auf 65,1 ab

Die neuen Daten kommen vom Robert Koch-Institut in Berlin. Spitzenreiter bei der Städteinzidenz für an Covid-19 aktiv erkrankter Menschen ist wieder Willebadessen mit 79. Die Inzidenz liegt dort bei 268. Die Zahl der bestätigten Fälle wird im Kreis mit 5482 Frauen und Männern (+2) angegeben. Als Genesene stehen 5111 Personen (plus 5) in der Kreisgrafik. Die Zahl in Folge von Covid-19 Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt 141 Menschen.

Zahlen für die Städte im Kreis Höxter:

Bad Driburg: 31 aktiv Infizierte (-1), 805 bestätigte Fälle, 761 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 110,0.

Beverungen: 12 aktiv Infizierte (0), 323 bestätigte Fälle, 299 Genesene, 12 Verstorbene, Inzidenz 22,5.

Borgentreich: 6 aktiv Infizierter (-1), 359 bestätigte Fälle, 334 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 55,7.

Brakel: 11 aktiv Infizierte (0), 787 bestätigte Fälle, 755 Genesene, 21 Verstorbene, Inzidenz 24,6.

Höxter: 29 aktiv Infizierte (0), 886 bestätigte Fälle, 838 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 38,3.

Marienmünster: 1 aktiv Infizierter (0), 157 bestätigte Fälle, 155 Genesene, 1 Verstorbener, Inzidenz 20,2.

Nieheim: 0 aktiv infizierte Personen (0), 194 bestätigte Fälle, 188 Genesene, 6 Verstorbene, Inzidenz 0.

Steinheim: 17 Infizierte (0), 541 bestätigte Fälle, 506 Genesene, 18 Verstorbene, Inzidenz 39,3.

Warburg: 44 aktiv Infizierte (-1), 937 bestätigte Fälle, 874 Genesene, 19 Verstorbene, Inzidenz 81,2.

Willebadessen: 79 aktiv Infizierte (0), 493 bestätigte Fälle, 401 Genesene, 13 Verstorbene, Inzidenz 268,0.

Bürger-Testungen im Kreis Höxter am Sonntag Kreis Höxter: Tests gesamt 287.336 (+1420), 287.056 Tests negativ (+1418), 280 Tests positiv (+2).

Corona-Zahlen Landkreis Holzminden: 72 aktive Fälle, 12 Neuinfektionen, Inzidenz 75,49, 1789 bestätigte Infektionen, 1653 genesene Fälle, 64 Verstorbene.