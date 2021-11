Corona: Inzidenz steigt auf 258,5

Die Zahl der aktiven Fälle stieg um 18 auf 2088. Verstorben ist ein 71-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen.

Die Werte in den Kommunen: Bad Oeynhausen: 298 (-5), Espelkamp 421 (-17), Hille 50 (-1), Hüllhorst 76 (-2), Lübbecke 268 (-1), Minden 357 (+26), Petershagen 76 (+9), Porta Westfalica 281 (+11), Preußisch Oldendorf 121 (+6), Rahden 103 (-4), Stemwede 37 (-4).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 42 Corona-Patienten behandelt, davon neun auf der Intensivstation des Klinikums Minden. Fünf Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden derzeit acht Patienten versorgt, sieben Patienten sind auf der Intensivstation. Aktuell sind fünf Altenpflegeeinrichtungen im Kreis betroffen mit insgesamt 56 Bewohnern und 29 Mitarbeitenden, die positiv auf das Coronavirus getestet sind. An 71 Schulen im Kreisgebiet sind derzeit mindestens 193 Schüler und neun Lehrkräfte und Mitarbeitende infiziert. An 23 Kindertageseinrichtungen im Kreisgebiet sind derzeit mindestens 20 Kinder und zehn Erzieher und Mitarbeitende infiziert.