Corona-Inzidenz steigt wieder leicht

Kreis Höxter

Wieder ganz leicht gestiegen ist der Inzidenzwert im Kreis Höxter. Am Mittwochmorgen wurde er mit 1328,3 angegeben, am am Dienstag hatte er bei 1323,3 gelegen. Im Vergleich zum Vortag gab es 385 neue Corona-Fälle.

Von Meike Oblau