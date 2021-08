Corona: Inzidenzwert jetzt bei 62,2

Lübbecke/Minden

Der Wocheninzidenzwert für den Kreis Minden-Lübbecke verharrt auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Nach 63,1 am Montag und 57,7 am Dienstag lag er am Mittwoch bei 62,2, wie das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen mitteilte. Landesweit betrug der Wert 64,6 (+5,8 gegenüber dem Vortag).