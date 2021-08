Corona: Inzidenzwert leicht gesunken

Lübbecke/Minden

Der Kreis Minden-Lübbecke hat inzwischen die Inzidenzstufe 2 erreicht, was in einigen Bereichen Einschränkungen für die Bürger nach sich zieht (wir berichteten gestern), aber zumindest ist der Wocheninzidenzwert am Dienstag nicht weiter gestiegen. Er ging von 63,1 auf 57,7 zurück.