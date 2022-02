Corona: Inzidenzwert sinkt leicht

Ganz langsam geht die Corona-Wocheninzidenz im Kreis Minden-Lübbecke zurück: von 1925,1 am Montag und 1904,5 am Dienstag auf jetzt 1896,4. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 17.769 (+763). Eine 96 Jahre alte Frau aus Stemwede ist verstorben.

Die Fallzahlen für die einzelnen Kommunen im Kreisgebiet:

Bad Oeynhausen 3035 (+76),

Espelkamp 1693 (+73),

Hille 792 (+40),

Hüllhorst 652 (+34),

Lübbecke 1640 (+96),

Minden 4714 (+189),

Petershagen 1016 (+58),

Porta Westfalica 2014 (+77),

Preußisch Oldendorf 803 (+63),

Rahden 810 (+15),

Stemwede 600 (+42).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 60 Corona-Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation in Minden. Niemand muss künstlich beatmet werden. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden 14 Patienten versorgt, fünf auf der Intensivstation.

MEHR ZUM THEMA Mühlenkreiskliniken weisen auf kurzfristige Änderungen bei den Drive-Ins hin Sturm: Testzentren werden eingeschränkt betrieben

Die Impfzentren, mobile Impfungen im Kreis Minden-Lübbecke und das DRK Altkreis haben in der vergangenen Woche insgesamt 1038 Impfungen durchgeführt, und zwar 84 Erst-, 353 Zweit-, 534 Booster- und 67 Viertimpfungen. Von den 1038 Impfungen waren 175 Kinderimpfungen (5 bis 11 Jahre).