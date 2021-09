Corona: Inzidenzwert steigt auf 145,4

Die Fälle in den einzelnen Kommunen:

Bad Oeynhausen 163 (+26),

Espelkamp 147 (+42),

Hille 24 (+-0),

Hüllhorst 84 (+3),

Lübbecke 98 (+3),

Minden 335 (+24),

Petershagen 33 (+9),

Porta Westfalica 124 (+8),

Preußisch Oldendorf 36 (+4),

Rahden 54 (+4),

Stemwede 25 (+-0).

Im Johannes-Wesling-Klinikum Minden werden 14 Corona-Patienten behandelt, davon vier Personen auf der Intensivstation. Drei Patienten werden invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszen­trum Bad Oeynhausen werden fünf Patienten versorgt, davon einer auf der Normalstation und vier auf der Intensivstation.

Bei der Impfaktion in der vergangenen Woche wurden am Dienstag in Rahden (Kirchplatz) 64 Personen geimpft, am Mittwoch in Petershagen 82 Personen, im Werre-Park in Bad Oeynhausen 132, in Preußisch Oldendorf 57 Personen am 3. sowie am 4. September in Porta Westfalica insgesamt 144 Personen.

Kreisenstab appelliert an die Bürger

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Neuinfektionen überwiegend bei ungeimpften Personen vorkommen. Deshalb macht der Krisenstab des Kreises darauf aufmerksam, dass weiterhin die bekannten Regeln zu beachten sind, also Abstandhalten und das Tragen einer medizinischen Maske bei größeren Menschenansammlungen insbesondere in geschlossenen Räumen und dort, wo nicht geklärt ist, ob alle Personen getestet, geimpft oder genesen sind. Wichtig sei ebenso, dass die Gastronomie entsprechende Nachweise sich vorlegen lässt und kontrolliert.