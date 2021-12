Corona: Inzidenzwert steigt auf 298,1

Mit den nachgemeldeten Fällen vom Wochenende ist der Inzidenzwert für den Kreis Minden-Lübbecke wieder gestiegen, von 284,6 am Montag auf 298,1 am Dienstag. Zum Vergleich: NRW-weit ging die Zahl um 8,8 auf 267,9 zurück.

Der Kreis meldet 4603 akute Fälle (Vortag 4432). Ein 74-jähriger Mann aus Minden ist verstorben.

Im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden werden 36 Corona-Patienten behandelt, davon neun auf der Intensivstation. Drei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden acht Patienten versorgt, fünf auf der Intensivstation.

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

Bad Oeynhausen 783 (+20),

Espelkamp 651 (+28),

Hille 174 (+2),

Hüllhorst 193 (+8),

Lübbecke 466 (+8),

Minden 1169 (+49),

Petershagen 269 (+20),

Porta Westfalica 432 (+26),

Preußisch Oldendorf 167 (-4),

Rahden 184 (+14),

Stemwede 115 (+-0).



An 86 Schulen im Kreisgebiet sind derzeit mindestens 494 Schüler sowie 13 Lehrkräfte und Mitarbeitende infiziert. An 19 Kindertageseinrichtungen im Kreisgebiet sind mindestens 16 Kinder sowie 7 Erzieherinnen und Erzieher und Mitarbeitende infiziert.

Der Kreis weist darauf hin, dass im Impfzentrum Unterlübbe ausschließlich Impfungen mit Termin möglich sind. Impfungen ohne Termin werden in den mobilen Impfzentren in Minden (Kampa-Halle), in Lübbecke (Kreissporthalle) und in Bad Oeynhausen (Werre-Park) angeboten. Weitere Infos unter www.minden-luebbecke.de.