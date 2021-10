Corona: Inzidenzwert steigt weiter

Lübbecke/Minden

In den meisten Kreisen und Kommunen im Land ist der Corona-Inzidenzwert nur noch zweistellig – nicht so im Kreis Minden-Lübbecke. Hier stieg die Zahl in den vergangenen Tagen von 116,4 am Freitag und 124,1 am Montag auf mittlerweile 130,2. Zum Vergleich: Der Landesschnitt beträgt 51,5. Die Zahl der akut Infizierten beträgt laut Kreisverwaltung Minden-Lübbecke 1440. Am Montag waren es 1429 gewesen.