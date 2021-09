Corona: Inzidenzwert steigt wieder

Lübbecke

Der Corona-Wocheninzidenzwert im Kreis Minden-Lübbecke schwankt hin und her: von 124,7 am Montag auf 116,4 am Dienstag und 129,6 am Mittwoch. Zum Vergleich: Auf Landesebene liegt er bei 65,2. Aktuell gibt es 1531 Fälle.