Corona: Inzidenzwert wieder dreistellig

640 Menschen (Freitag: 489) gelten aktuell als infiziert. Verstorben ist nach Auskunft der Kreisverwaltung eine 85-jährige Frau aus Bad Oeynhausen.

Die Fallzahlen der Kommunen im Überblick:

Bad Oeynhausen 89 (+11),

Espelkamp 59 (+14),

Hille 21 (+6),

Hüllhorst 25 (+14),

Lübbecke 45 (+12),

Minden 217 (+59),

Petershagen 27 (+3),

Porta Westfalica 71 (+22),

Preußisch Oldendorf 30 (+3),

Rahden 26 (+5),

Stemwede 20 (+2).

Aufgrund der massiv gestiegenen Fallzahlen weist der Kreis darauf hin, dass das Gesundheitsamt nicht gewährleisten kann, dass alle Infizierten samt Kontaktpersonen binnen 24 Stunden kontaktiert werden.

Im Johannes-Wesling-Klinikum Minden werden acht Corona-Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation, zwei Personen werden beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, wird ein Patient auf der Intensivstation versorgt.

Bei zurückliegenden Impfaktionen wurden in Minden am Kirmespark 186 Personen geimpft, am Badesee Lahde 121, am Badesee Mindenerwald 65, am WEZ in Hüllhorst ebenfalls 65, im Nachbarschaftszentrum Erlengrund in Espelkamp rund 130, in Porta Westfalica am Edeka in Kleinenbremen 100, bei der Veranstaltung Kahle Wart in Hüllhorst 58 sowie an der Moschee in Minden weitere 168 Personen. Ins Impfzentrum in Unterlübbe kamen am vergangenen Samstag, als auch die Sonderimpfaktion für 12- bis 15-Jährige war, insgesamt 1286 Personen. Zwischen dem 13. und 21. August wurden im Impfzentrum insgesamt 5654 Personen geimpft.