Corona: Inzidenzwert wieder über 300

Der Wocheninzidenzwert hat im Kreis Minden-Lübbecke einen kräftigen Sprung nach oben gemacht, von 298,1 am Dienstag auf 315,9 am Mittwoch. Zum Vergleich: NRW-weit sinkt die Zahl seit Tagen, diesmal auf 255,4 (-12,5). Der Kreis meldet 4567 akute Fälle.

Im Johannes-Wesling-Klinikum in Minden werden 37 Corona-Patienten behandelt, davon sieben auf der Intensivstation. Drei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden sieben Patienten versorgt, vier auf der Intensivstation.

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden des Mühlenkreises:

Bad Oeynhausen 795 (+12),

Espelkamp 640 (-11),

Hille 172 (-2),

Hüllhorst 185 (-8),

Lübbecke 459 (-7),

Minden 1169 (+-0),

Petershagen 271 (+2),

Porta Westfalica 418 (-14),

Preußisch Oldendorf 165 (-2),

Rahden 187 (+3),

Stemwede 106 (-9).

Impfungen im Impfzentrum Hille-Unterlübbe sind ausschließlich mit Termin möglich. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Impfungen ohne Termin werden in den mobilen Impfzentren in Minden (Kampa-Halle), in Lübbecke (Kreissporthalle) und in Bad Oeynhausen (Werre-Park) angeboten. Weitere Infos unter www.minden-luebbecke.de.