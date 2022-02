Corona kann die Leselust nicht stoppen

Dazu beigetragen hat sicher auch die Tatsache, dass mehr als 700 neue Medien angeschafft werden konnten. Die Mitarbeiterinnen freut es besonders, dass fast zwei Drittel der Buch-Ausleihen auf Kinder- und Jugendbücher entfielen. Das unterstreicht den Anspruch der Bücherei, vor allem der Leseförderung von Kindern und Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Allein beim Sommer-Lese-Club lasen und bewerteten 68 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren 866 gelesene Bücher. Die geplanten Einführungen in die Bücherei für Kindergarten-Kinder „Ich bin bibliotheksfit“ mussten leider ausfallen. Zwei Schulklassen konnten aber im Oktober die Bücherei kennenlernen. Beim bundesweiten Vorlesetag am 19. November gab es für 35 Kinder ein besondere Veranstaltung: Zum „Vorlesen an besonderen Orten“ stellte Familie Deppe ihre Scheune zur Verfügung. In der alten Kutsche und auf Heuballen verfolgten die Kinder und ihre Begleitpersonen gespannt, was Büchereileiterin Linda Dülme ihnen vorlas. Die wechselnden Vorgaben zu den Öffnungsmöglichkeiten im ersten Halbjahr verlangten den 20 Mitarbeitenden eine Menge Organisationstalent und Flexibilität ab. Sie leisteten im vergangenen Jahr mehr als 1660 Stunden ehrenamtlicher Arbeit.

Finanziert wird die Bücherei Marienloh von der Kirchengemeinde St. Joseph, die auch die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Dazu kommen nicht unerhebliche Mittel vom Erzbistum, außerdem vom Land NRW und der Stadt Paderborn.

Bücherei besteht seit 50 Jahren

In diesem Jahr feiert die Bücherei Marienloh ihr 50-jähriges Bestehen. Die Planungen für ein Jubiläumsprogramm laufen bereits. Vorgesehen sind unter anderem drei Lesungen für Kinder und Erwachsene. Auch der Sommer-Lese-Club findet wieder statt.

Geöffnet ist die Bücherei Marienloh dienstags von 16 bis 18.30 Uhr sowie sonntags von 10.30 bis 12 Uhr. Aktuelle Infos gibt es immer auf der Website www.buecherei.marienloh.de.