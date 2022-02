Corona kostet Paderborn junge Leute

Paderborn

Die Corona-Pandemie hat nicht nur Auswirkungen auf die Belegung der Krankenhäuser und die Sterberate in Altenheimen. In Paderborn ist 2020 die Zahl der jüngeren Menschen deutlich zurückgegangen, weil zum Beispiel Studenten zurück in ihre Heimatorte gezogen sind. Corona beeinflusst auch den Bedarf an Wohnraum, wie eine Studie des Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung (GEWOS) in Hamburg und Berlin zeigt.

Von Dietmar Kemper