Corona-Krise: Erzbistum Paderborn fördert Begegnungen mit neuem Fonds

Paderborn

In der abflauenden Corona-Krise will das Erzbistum Paderborn persönliche Begegnungen in den Kirchengemeinden mit Fördergeldern anschieben. Dafür richtete die Erzdiözese laut eigener Angaben von Freitag den neuen Fonds „Endlich wieder wir!“ ein und stattete ihn mit zwei Millionen Euro aus.

Von KNA