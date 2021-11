Corona-Lage in Bielefeld spitzt sich zu

Infektionszahlen steigen – Krankenstation schließt – Cluster in Pflegeheim und an Schulen

Bielefeld

Noch steht Bielefeld vergleichsweise gut da. Aber die Corona-Lage verschärft sich auch in dieser Stadt zusehends. Am Mittwochnachmittag kündigte Norbert Wörmann, Leiter der Corona-Abteilung der Stadt, an: „Donnerstag liegen wir bei der Sieben-Tage Inzidenz wohl bei 175 – oder höher.“ Denn bis 16 Uhr seien bereits wieder 164 neue Fälle gemeldet worden. Am Mittwoch (Stand: 0 Uhr) waren es 88 neue Fälle, die Inzidenz lag bei 151,4.

Von Peter Bollig