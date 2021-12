Corona-Lage in Schulen „nicht dramatisch“

34 Schüler an Realschule und Gesamtschule in Quarantäne

Enger/Spenge

Angesichts der steigenden Inzidenz und der wachsenden Zahl an Corona-Infizierten in Enger und Spenge ist die Lage an den heimischen Schulen noch relativ entspannt. Sowohl Maike Maatz, Schulleiterin der Regenbogen-Gesamtschule Spenge, als auch Beatrix Diel, Leiterin der Realschule Enger, sehen den Unterricht durch Corona-Fälle unter den Schülern nicht beeinträchtigt.

Von Ruth Matthes