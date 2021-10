Corona: Mühlenkreis nun über 200er-Inzidenz

Die Wocheninzidenz im Kreisgebiet steigt erneut deutlich an und liegt am Freitag bei 207,6 (+15,2) und damit weiterhin in NRW ganz oben.

Zudem ist eine 72-jährige Frau aus Minden verstorben. Damit sind 303 Menschen im Mühlenkreis an oder mit dem Virus verstorben.

Die Fallzahlen in den Städten und Gemeinden: Bad Oeynhausen 257 (+11), Espelkamp 464 (-8), Hille 50 (+10), Hüllhorst 80 (+3), Lübbecke 181 (+3), Minden 296 (-7), Petershagen 55 (-5), Porta Westfalica 206 (+12), Preußisch Oldendorf 62 (+2), Rahden 88 (-4), Stemwede 45 (-2).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken werden 29 Corona-Patienten behandelt, davon sechs auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen werden derzeit fünf Patienten versorgt, davon vier auf der Intensivstation.