Corona: Müllabfuhr holt Weihnachtsbäume ab

Folgende Abfuhrtermine sind vorgesehen: Donnerstag, 13. Januar, und Freitag, 14. Januar, in Bezirk 2; Montag, 17. Januar, und Dienstag, 18. Januar, in Bezirk 4; Mittwoch, 19. Januar, in Bezirk 5; Donnerstag, 20. Januar, in Bezirk 3 sowie Freitag, 21. Januar, in Bezirk 1.

Die Tannenbäume der Bezirke 2 und 4 müssen zwingend am ersten der beiden Abfuhrtage bereitgelegt werden, da die Reihenfolge der abzufahrenden Straßen nicht vorgegeben werden kann. Jeweils ab 6 Uhr werden die vollständig abgeschmückten und gut sichtbar an der Straße liegenden Bäume eingesammelt.

In den Jahren vor der Pandemie sammelten die Feuerwehr Enger, der Förderverein und die Schulpflegschaft der Grundschule Belke-Steinbeck/Besenkamp und die Jugendabteilung des Schützenvereins Oldinghausen die Bäume ein und baten bei dieser Gelegenheit um Spenden für ihre Arbeit. Die Ehrenamtlichen würden sich freuen, wenn ihr Engagement trotzdem durch freiwillige Spenden unterstützt würde. Dies kann durch Überweisung auf die folgenden Konten erfolgen:

Förderverein der Grundschule Belke-Steinbeck/Besenkamp der Stadt Enger e.V.: Volksbank Herford-Mindener Land eG, IBAN: DE73 4949 0070 0010 2648 00, BIC: GENODEM1HFV, Verwendungszweck: Spende Tannenbaumsammelaktion 2022;

SV Oldinghausen e.V.: Sparkasse Herford, IBAN DE15 4945 0120 0140 2058 73, BIC: WLAHDE44XXX, Verwendungszweck: Spende Tannenbaumsammelaktion 2022;

Freiwillige Feuerwehr Enger: Kontoinhaber: Stadt Enger, Sparkasse Herford, IBAN: DE31 4945 0120 0140 2000 56, BIC: WLAHDE44XXX, Verwendungszweck: Spende Tannenbaumsammelaktion 2022 mit Angabe des Ortsteils, der unterstützt wird (Westerenger, Dreyen, Oldinghausen-Pödinghausen oder Enger-Mitte).