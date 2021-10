Corona: OWL-Kliniken noch nicht überlastet

Die Corona-Zahlen nehmen wieder zu. Die Kliniken in OWL melden derzeit aber noch keinen Notstand auf den Intensivstationen.

Krankenhausgesellschaft besorgt – In Ostwestfalen-Lippe nur wenig Intensivpatienten

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstag mit 130,2 an. Vor einer Woche lag der Wert bei 85,6. Die Gesundheitsämter meldeten 28.037 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 16.077. In OWL verzeichnete der Kreis Minden-Lübbecke mit 191,4 die höchste Inzidenz.