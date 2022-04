Corona-Patient aus Lübbecke gestorben

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Freitag 806 neue Coronafälle gemeldet. Die Inzidenz lag bei 2646,7 (-26,8). Verstorben ist eine 75-jährige Frau aus Lübbecke.

806 neue Corona-Fälle sind am Freitag im Kreis Minden-Lübbecke gezählt worden.

Die aktuelle Zahl der Corona-Infektionen wird nicht mehr einzeln aufgeführt, nur noch die Zunahme:

Bad Oeynhausen +126,

Espelkamp +54,

Hille +55,

Hüllhorst +22,

Lübbecke +63,

Minden +206,

Petershagen +72,

Porta Westfalica +96,

Preußisch Oldendorf +27,

Rahden +33,

Stemwede +52.

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden 81 positiv getestete Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Eine Person wird künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit 13 Patienten versorgt, zwei Patienten befinden sich auf der Intensivstation.