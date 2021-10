Corona-Patienten auch in Steinheim

Das St.-Rochus-Krankenhaus in Steinheim: Hier sollen in den kommenden Tagen Corona-Patienten ohne Symptome behandelt werden.

„In den kommenden Tagen werden wir die Möglichkeit schaffen, krankenhauspflichtige Patienten, die zwar an Corona erkrankt sind, jedoch keine Symptome mehr aufweisen, auch am Standort Steinheim behandeln zu können“, berichtete Krankenhaussprecherin Isabell Waschkies am Mittwoch auf Anfrage.