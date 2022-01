Corona-Proteste bleiben friedlich

Die Polizei im Kreis Höxter verzeichnet steigende Teilnehmerzahlen bei den so genannten Lichterspaziergängen. Montagabend gab es nach Angaben der Polizei angemeldete Veranstaltungen in Warburg und Bad Driburg sowie nicht angemeldete in Höxter und Beverungen. „Spaziergänge“ gab es auch im benachbarten Holzminden.

250 Teilnehmer am „Lichterspaziergang“ zählte die Polizei in Bad Driburg, weitere 80 auf einer Gegenveranstaltung am Leonardobrunnen.

Nach Angaben der Polizei Höxter kamen zu den angemeldeten Veranstaltungen in Bad Driburg 250 Teilnehmer am Rathaus und 80 „Gegendemonstranten“ am Leonardobrunnen. In Warburg kamen 120 Menschen zusammen. Nicht angemeldet waren die „Spaziergänge“ in Beverungen mit etwa 40 Personen sowie in Höxter, wo Schätzungen der Polizei zufolge rund 130 Teilnehmer vom Rathaus aus durch die Fußgängerzone zogen. „Alle Veranstaltungen verliefen störungsfrei“, sagte Polizeipressesprecher Jörg Niggemann.