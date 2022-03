Corona: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank dagegen von Mittwoch auf Donnerstag um etwa 200 auf nunmehr 1676,9.

Die Zahlen aus den Kommunen lauten:

Bad Oeynhausen 3381 (+18)

Espelkamp 1966 (-41)

Hille 888 (+8)

Hüllhorst 1024 (+25)

Lübbecke 1869 (-12)

Minden 4417 (-1)

Petershagen 1156 (-9)

Porta Westfalica 2128 (-11)

Preußisch Oldendorf 1127 (+7)

Rahden 1035 (+9)

Stemwede 914 933 (+19)

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Bad Oeynhausen werden 55 Corona-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Drei Personen werden künstlich beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit 16 Patienten versorgt, sieben Patienten befinden sich auf der Intensivstation.

Aktuell gibt es an fünf Schulen und 15 Kitas im Kreis Ausbrüche (fünf Kinder und mehr in einer Klasse oder Gruppe positiv getestet). Betroffen sind Schulen in Bad Oeynhausen, Minden, Petershagen und Preußisch Oldendorf sowie Kitas in Bad Oeynhausen, Espelkamp, Lübbecke, Minden, Petershagen, Preußisch Oldendorf, Rahden und Stemwede. Betroffen sind im Kreisgebiet insgesamt etwa 176 Kinder in der Altersgruppe drei bis sechs Jahre und 492 Schüler im Alter zwischen sieben und 16 Jahren. Hinzu kommen etwa 29 Beschäftigte in Schulen und Kitas.