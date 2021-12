Corona-Testzentren erweitern die Öffnungszeiten

Herford

Die Mühlenkreiskliniken erweitern ihr Corona-Testangebot im Kreis Herford. Die Drive-Ins am Alten Güterbahnhof in Herford und auf dem Löhner Festplatz öffnen ab sofort täglich von 6 bis 21 Uhr. Die stationären Testzentren an der Oststraße in Herford und im Kaisercenter in Löhne öffnen ab sofort täglich in der Zeit von 9 bis 18 Uhr.