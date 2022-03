Corona: Todesfall in Bad Driburg

Kreis Höxter

Erstmals in dieser Woche ist der Corona-Inzidenzwert im Kreis Höxter leicht gesunken. Am Samstagmorgen lag er bei 1731,2 (Freitag: 1788,5). Allerdings gibt es in Bad Driburg einen weiteren Todesfall und es müssen wieder mehr Patienten als zuletzt intensivmedizinisch betreut werden.

Von Meike Oblau