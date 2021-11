Corona-Todesfall in Steinheim

Die Corona-Zahlen im Kreis Höxter steigen weiter. 47 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldete das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch. In Steinheim gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg um 25 Punkte auf 161,7.

Die Zahl der akut infizierten Personen kletterte ebenfalls deutlich auf 390 (+16). Die meisten Neuinfektionen gab es mit 16 in der Kreisstadt Höxter. Hier haben sich aktuell 92 Menschen mit dem Virus angesteckt. Ebenfalls der höchste Wert kreisweit.



Blick in die Kommunen

Bad Driburg: 73 (+5) aktiv Infizierte, 9 Neuinfektionen, Inzidenz 217.

Beverungen: 40 (-3) aktiv Infizierte, 3 Neuinfektionen, Inzidenz 176.

Borgentreich: 17 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 94.

Brakel: 57 (-2) aktiv Infizierte, 6 Neuinfektionen, Inzidenz 223.

Höxter: 92 (+6) aktiv Infizierte, 16 Neuinfektionen, Inzidenz 168.

Marienmünster: 6 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 20.

Nieheim: 5 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektion, Inzidenz 50.

Steinheim: 43 (+3) aktiv Infizierte, 6 Neuinfektionen, Inzidenz 230.

Warburg: 48 (+5) aktiv Infizierte, 5 Neuinfektionen, Inzidenz 140.

Willebadessen: 9 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 74.

Blick in die Krankenhäuser

Im St.-Ansgar-Krankenhaus wurden am Dienstagmittag 16 Corona-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Zwei Infizierte mussten künstlich beatmet werden. Sieben Patienten lagen im Rochus-Hospital in Steinheim auf der Normalstation, fünf im Helios-Klinikum in Warburg und einer im Krankenhaus in Bad Driburg.