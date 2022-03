Corona und Krieg: „Strandklänge“ abgesagt

Konzertveranstalter Jäger-Stein und Grewe wollen Angebot für Open-Air-Events am See zur LGS 2023 machen

Höxter

Zum dritten Mal in Folge wird das auch überregional bekannte Open-Air-Festival „Strandklänge“ am Godelheimer See bei Höxter nicht stattfinden können. Das teilte Organisator Jürgen Jäger-Stein aus Brakel dem WESTFALEN-BLATT mit.

Von Antonia Johlen