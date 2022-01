Corona verhindert Reise nach Peking

Delbrück

Eigentlich säße Johanna Sandbothe in wenigen Tagen im Flieger auf dem Weg nach Peking. Doch wie in so vielen Bereichen des Lebens hat auch ihr das Coronavirus einen Strich durch dieses Vorhaben gemacht. Die 19-Jährige aus Steinhorst ist eine von nur 40 jungen Menschen bundesweit, die sich erfolgreich um eine Teilnahme am Olympischen Jugendlager beworben haben. Doch weil China ausländische Gäste von den Spielen (4. bis 20.Februar) ausgeschlossen hat, geht es am 3. Februar nicht nach Fernost, sondern nach Oberbayern.

Von Per Lütje