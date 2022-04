Corona: Vier Patienten gestorben

Verstorben sind eine 89-jährige Frau aus Petershagen und eine 90-jährige Frau aus Minden sowie ein 85-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen und ein 91-jähriger Mann aus Espelkamp.

1730 Neuinfektionen hat der Kreis am Karfreitag dem zuständigen Landesamt gemeldet. Die Wocheninzidenz liegt bei 863,1 (Donnerstag: 1534,8). Verzerrende Effekte durch die Feiertage sind anzunehmen – wohl auch noch in den nächsten Tagen.

Und dies sind die Neuinfektionen (sowie die Wocheninzidenzen) in den einzelnen Städten und Gemeinden:

Bad Oeynhausen +192 (820),

Espelkamp +154 (1369,8),

Hille +104 (1300,6),

Hüllhorst +73 (1118,7),

Lübbecke +157 (1169,2),

Minden +428 (1047,9),

Petershagen +147 (1225,8),

Porta Westfalica +203 (1239,7),

Preußisch Oldendorf +77 (1422),

Rahden +105 (1610),

Stemwede +90 (1701,7).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 65 positiv getestete Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation. Zwei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit 13 Patienten versorgt, fünf auf der Intensivstation.