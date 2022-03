„Corona war die größte Herausforderung“

Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere geht nach genau zehn Jahren in Bielefeld in den Ruhestand

Bielefeld

An diesem Mittwoch holt sie sich von Innenminister Herbert Reul in Düsseldorf ihre Urkunde ab, am Donnerstag wird sie im Bielefelder Polizeipräsidium Diensthandy und Schlüssel abgeben – nach genau zehn Jahren an der Spitze der Behörde mit mehr als 1500 Mitarbeitern geht Bielefelds Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere jetzt in den Ruhestand.

Von Hendrik Uffmann