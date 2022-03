Corona-Welle lähmt Kliniken in OWL

Mitarbeiterinnen in Schutzkleidung stehen im Isolationsbereich der Covid-Station M2 des Franziskus-Hospitals in Bielefeld. Auch hier steigt die Zahl der mit Corona infizierten Patienten.

„Die Situation ist kritisch“, berichtet Christian Busse, Sprecher der Mühlenkreiskliniken im Kreis Minden-Lübbecke. In den vergangenen vier Wochen sind dort mehr als 600 der 5200 Mitarbeiter positiv getestet worden – Tendenz steigend. Allein in der Notaufnahme am Standort Minden gebe es derzeit neun Corona-Fälle bei Mitarbeitern. „Wir haben deshalb bereits öffentlich darauf hingewiesen, dass es außer in lebensbedrohlichen Notfällen zu erheblich längeren Wartezeiten kommen kann“, berichtet Busse weiter.