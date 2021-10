Corona-Zahlen schwanken weiter

Die Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Herford hat im Moment keine eindeutige Tendenz: Fiel der Inzidenzwert am Mittwoch noch unter die 50er-Marke, liegt er am Donnerstag wieder darüber.

So verteilen sich aktuell 279 Corona-Infektionen auf das Kreisgebiet.

Der Inzidenzwert, der angibt, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Corona infiziert haben, liegt aktuell im Kreis Herford bei 57,9 (+9,2). Damit ist die Inzidenz wieder über die landesweite Inzidenz von 57,1 (+5,1) gestiegen. Im Ostwestfalen-Lippe-Vergleich liegt noch immer der Kreis Minden-Lübbecke an der Spitze mit einer Inzidenz von 129,6 (+9,0), gefolgt vom Kreis Lippe: 96,3 (-0,6), dem Kreis Gütersloh: 74,8 (+4,9) und Bielefeld: 63,0 (+1,8).

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind seit Mittwoch kreisweit 47 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Am Vortag war die Zahl der Neuinfektionen noch deutlich niedriger gewesen. Aktuell sind 279 Personen infiziert. Bislang haben sich im Verlauf der Pandemie kreisweit 13.687 Personen infiziert. Davon gelten 13.213 als genesen.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (26), Herford (83), Hiddenhausen (17), Löhne (85), Rödinghausen (10), Kirchlengern (4), Spenge (10), Enger (25) und Vlotho (19). Bisher sind 192 Menschen im Kreis Herford an und mit Corona gestorben.

12 Personen werden zurzeit wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Insgesamt befinden sich derzeit 13 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes. Zwei Personen werden intensivmedizinisch behandelt.