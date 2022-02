Corona: zwei Todesfälle im Kreis Höxter

Der Kreis Höxter vermeldet zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus: Verstorben sind eine Person aus Borgentreich (76) und eine Person aus Willebadessen (96), die positiv getestet waren. Der Inzidenzwert ist hingegen im Vergleich zu Donnerstag leicht zurückgegangen.

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie im Kreis Höxter nun 175 Menschen, die das Virus in sich trugen, gestorben. 272 neue Coronafälle im Vergleich zum Vortag stehen in der Statistik des Kreises Höxter am Freitagmorgen. Der Inzidenzwert sank auf 1389,8 (Donnerstag: 1478).

Auf den Intensivstationen im Kreis wird nach wie vor ein Corona-Patient behandelt. Der Anteil der Covid-19 Patienten an den insgesamt 36 Intensivbetten beträgt 3 Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Coronapatienten) liegt aktuell bei 83 Prozent.

Die Zahl der aktiv infizierten Menschen in der vierten Corona-Welle ist mit 2797 (+174) angegeben. Die meisten Neuinfektionen meldet erneut Brakel (62), wo auch die Inzidenz nach wie vor am höchsten ist.

Die Zahl der bestätigten Fälle beträgt im Kreis Höxter nun 14.691 Frauen und Männer (+272). Als Genesene stehen 11.719 Personen (+96) in der Kreis-Grafik (die Daten kommen vom RKI Berlin). Laut Kreisverwaltung sind im Kreis Höxter inzwischen 694.712 Bürgertests (+5627) durchgeführt worden. 5016 (+281) davon waren positiv, das entspricht 0,72 Prozent.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter am Freitag:

Bad Driburg: 428 (+2) aktiv Infizierte, 25 Neuinfektionen, Inzidenz 1137,5.

Beverungen: 116 (+4) aktiv Infizierte, 7 Neuinfektionen, Inzidenz 551,1.

Borgentreich: 121 (+8) aktiv Infizierte, 11 Neuinfektionen, Inzidenz 799,9.

Brakel: 565 (+57) aktiv Infizierte, 62 Neuinfektionen, Inzidenz 2204.

Höxter: 343 (+26) aktiv Infizierte, 42 Neuinfektionen, Inzidenz 691.

Marienmünster: 78 (+7) aktiv Infizierte, 9 Neuinfektionen, Inzidenz 775.

Nieheim: 138 (+25) aktiv Infizierte, 24 Neuinfektionen, Inzidenz 1327,6.

Steinheim: 310 (+8) aktiv Infizierte, 22 Neuinfektionen, Inzidenz 1498.

Warburg: 445 (+29) aktiv Infizierte, 47 Neuinfektionen, Inzidenz 1190,7.

Willebadessen: 253 (+8) aktiv Infizierte, 23 Neuinfektionen, Inzidenz 2121,7.

Im Nachbarkreis Holzminden liegt die Inzidenz aktuell bei 1232,1 (Donnerstag: 1257,7) Hier muss kein Corona-Patient intensivmedizinisch behandelt werden. Die Intensivbetten in Holzminden sind derzeit zu 89 Prozent belegt.