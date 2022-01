Coronabedingte Lernlücken schließen

Schulleiterin Anke Lehmann berichtet von verschiedenen Fördermaßnahmen an der Grundschule Eidinghausen in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Die Corona-Pandemie hat den Schulalltag in den vergangenen zwei Jahren gehörig auf den Kopf gestellt und sowohl Lehrer als auch Schüler an ihre Grenzen gebracht. Doch Lerndefizite und schlechte Noten als Quittung gibt es zumindest an der Grundschule Eidinghausen nicht.

Von Lydia Böhne