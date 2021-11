Coronapandemie verstärkt Ängste

Anlässlich des weltweiten Aktionstages zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen bietet die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Brakel einen interaktiven Vortrag am Donnerstag, 25. November, von 18 Uhr an im Sitzungssaal „Alte Waage“ an.

„Gewalt gegen Frauen und Mädchen kann jede treffen – unabhängig von Alter, sozialem oder kulturellem Hintergrund“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Brakel, Carla Drewes. „Es ist nicht immer die klassische körperliche Gewalt, an die wir vielleicht zuerst denken.“ Auch unterschiedliche Formen von psychischer Gewalt spielten hier eine große Rolle, so Drewes weiter.

Außerdem haben sich in vielen Familien durch die Coronapandemie Ängste, akute finanzielle Nöte und Unsicherheiten verstärkt und somit Stress- und Gewaltpotenzial begünstigt. Carla Drewes: „Gerade die Frauen sind es, die unter den Folgen der Coronakrise oft stärker zu leiden hatten: Homeschooling, kochen, betreuen und Homeoffice haben viele Frauen vor große Herausforderungen gestellt.“

Bei den Jugendlichen und jungen Frauen habe teilweise ein Gefühl von Einsamkeit zugenommen. „Deshalb möchten wir Frauen und Mädchen mit diesem interaktiven Vortrag einladen, wieder mehr auf sich selbst zu achten und etwas für das eigene, innere Wohlbefinden zu tun“, erklärt Carla Drewes.

In dieser Veranstaltung stellt die Referentin Sonja Reichstein, die unter anderem als systemischer Coach in Brakel tätig ist, ein Thema vor, das insbesondere für Frauen eine große Rolle spielt: Es geht um den Selbstwert.

„Ich möchte gerne aufzeigen, welche zentrale Bedeutung der Selbstwert für unser ganzes Leben hat. Er ist im Grunde wie unser seelisches Immunsystem.“ Dabei geht die Referentin auch auf die Frage ein, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Thema „Gewalt an Frauen“ und dem Selbstwert gibt.

Der Fokus liegt besonders auf den interaktiven Sequenzen des Vortrags. Eine besondere Herzensangelegenheit ist dabei für die Referentin, einen häufigen Irrglauben aufzuklären: „Die meisten Menschen glauben, unser Selbstwertgefühl sei ein ‚Geschenk‘, das uns entweder gegeben ist oder eben nicht. Hier liegt mir besonders am Herzen, mit diesem Irrglauben aufzuräumen: Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir unseren Selbstwert selber stärken können – und das unser ganzes Leben lang.“

In ihrer täglichen Arbeit mit Klienten und Klientinnen, im privaten oder auch im beruflichen Kontext, stellt die Arbeit an der Stärkung des Selbstwertes einen großen Schwerpunkt im Coaching dar. Daher weiß Sonja Reichstein, auf welch vielfältige Weise das Selbstwertgefühl das Leben beeinflusst – „und wie hilfreich es für unser Leben ist, wenn wir uns selber das Geschenk machen, in diesem Bereich etwas für uns selbst zu tun.“

Einige Ansätze und praktische Übungen stellt die Referentin während des interaktiven Vortrags vor. Die Teilnehmerinnen können mitmachen – jede für sich im Stillen, ohne dass es nötig ist, persönliche Gedanken zu offenbaren. Die Übungen können dank der einfachen Anleitung auch zuhause weiter genutzt werden.

Der Vortrag richtet sich an interessierte Frauen und Mädchen von 16 Jahren an. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung unter 05272/360-1103 oder per E-Mail an gleichstellung@brakel.de wird gebeten. Es gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung.

Zusätzlich folgt die Stadt Brakel dem Aufruf des Zonta-Clubs Höxte und es werden an diesem Tag anlässlich der Aktion „Orange the World“ das Brakeler Rathaus und die städtische Jugendfreizeitstätte orange angestrahlt.

„Ich freue mich, dass sich die Stadt Brakel zum zweiten Mal an der internationalen Kampagne beteiligt“, sagt Carla Drewes.

„Orange the World“ ist 1991 von den „UN Women“ in einer Organisation der Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden. Seither leuchten alljährlich rund um die ganze Welt markante Gebäude in Orange.