Coronatests kosten 13,50 bis 20 Euro

In den meisten Paderborner Teststellen wird auch nach Ende der kostenlosen Bürgertests weiter getestet – mehrere Standorte haben mittlerweile aber auch geschlossen.

Auch in der Paderhalle geht das Testen weiter.

Ohne Impfung oder Genesenennachweis wird das Leben für viele seit dieser Woche nicht nur teurer, sondern auch komplizierter. Das fängt an mit dem ausgedünnten Netz der Teststellen: Große Stationen wie das Drive-In-Angebot vom Roten Kreuz vor Möbel Höffner oder in der Eggelandhalle in Altenbeken sind geschlossen.