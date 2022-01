Coronatests statt Pizza und Blondes

Wo in normalen Sommerzeiten leckere Pizzen oder ein kühles Blondes im Biergarten serviert werden, können seit einigen Tagen kostenlose Bürgertests durchgeführt werden. „Als Restaurantbetreiber habe ich natürlich großes Interesse, dass sich die Situation bald möglichst normalisiert“, sagt Ninus Fidan, der die Pizzeria Al Dente in der Boker Straße 15 betreibt. Neben der Pizzeria betreibt er nun auch einen Corona-Testpoint.

Es ist kein Geheimnis, dass die Gastronomiebranche unter den Einschränkungen in der Corona-Pandemie ächzt.

In einem Zelt können nun die Tests gemacht werden. „Unser oberstes Ziel ist es, Wartezeiten zu vermeiden. Dazu setzen wir auf die “ePassGo-App“, berichtet Ninus Fidan, der sich für das Betreiben einer Teststation hat schulen und zertifizieren lassen und in Kürze zwei weitere Testpoints im Delbrücker Land eröffnen wird. Die kostenlosen Bürgertests werden von zertifiziertem Personal durchgeführt. Dabei werden Schnelltests mit Abstrichen im Nasen- und Rachenbereich verwendet. Im Vorfeld der Testung rät Ninus Fidan die „ePassGo-App“ herunterzuladen. „Bei Familien reicht die Registrierung einer Person aus, unter deren Registrierung dann auch Kinder getestet werden können. Die Ergebnisse des Schnelltests werden an die in der App angegebene Mailadresse als pdf-Datei verschickt“, erläutert Ninus Fidan. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für alle, die nicht über ein Smartphone verfügen oder die App nicht aufs Handy laden möchten, sich über ein Papierformular anzumelden. Diese Personen müssen dann knapp 15 Minuten vor Ort warten, bis ihnen das Ergebnis ausgehändigt wird.

Der Testpoint an der Boker Straße ist montags bis samstags von 7 bis 19 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Auch in Rietberg baut Ninus Fidan einen Testpoint auf.