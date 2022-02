Coronazahlen im Kreis Höxter steigen weiter

Kreis Höxter

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Höxter steigt weiter an. Am Donnerstagmorgen lag der Wert bei 1354,0 (Mittwoch: 1316,1). Im Vergleich zum Vortag sind 410 neue Infektionen gemeldet worden. Zurückgegangen ist die Zahl an Patienten, die auf Intensivstationen beatmet werden müssen.

Von Meike Oblau