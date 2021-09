Court-Hotel will sich stärker öffnen

Die verstärkte Werbung für Hochzeitsfeiern im Court-Hotel ist Teil einer Öffnungsstrategie, mit der das Vier-Sterne-Haus neben der OWL-Arena neuen Kunden gewinnen und die Zukunft des Hauses sichern will.

Vier-Sterne-Haus an der OWL-Arena arbeitet an Zukunftskonzepten und setzt unter anderem auf Hochzeitsfeiern

Für das Fotoshooting zum Thema Hochzeit ist der Direktor des Court-Hotel, Lutz Lachmann (4.v.r.), selbst in einen BräutigamBlick aufs Court-Hotel, in dem bis Mitte Dezember auch die restlichen der 106 Zimmer umgestaltet sein sollen.

Wenn ein Hoteldirektor für ein Fotoshooting höchstpersönlich in den festlichen Anzug eines Bräutigams schlüpft, dann muss ihm das Projekt Hochzeiten schon ernst sein. Lutz Lachmann, Chef des Court-Hotels, will für die Weiterentwicklung des Vier-Sterne-Hauses neben der OWL-Arena Hochzeitspaaren die Vorzüge dieser Location stärker ins Bewusstsein rücken. Das Hochzeits-Projekt ist Teil eines Gesamtkonzeptes, wie das 106-Betten-Haus nach der tiefgreifenden Corona-Krise eine erfolgreiche geschäftliche Zukunft angehen will.