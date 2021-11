Covid-Impfung gibt‘s in der Bäckerei

Zuletzt wurden hier Brot und Brötchen von „Karlchens Backstube“ verkauft. Seit einigen Monaten ist die Immobilie im Besitz der Stadt Enger. An diesem Freitag geht hier ein kleines Impfzentrum an den Start.

In Enger ist immer freitags – Start ist am 3. Dezember – ein Impfangebot in der ehemaligen Bäckerei Tiemann (später „Bäckerjunge“ und „Karlchens Backstube“) geplant. In Spenge gibt es das Vakzin gegen Covid-19 ab Dienstag, 30. November, immer dienstags im Bürgerzentrum in der Poststraße, in dem auch die Bücherei untergebracht ist. Zudem ist das Impfzentrum – allerdings mit nur drei Straßen – mittwochs und freitags geöffnet.