CVWB hofft auf „richtigen“ Karneval in 2023

Dabei konnte der Karnevalsauftakt noch gebührend gefeiert und die neuen Prinzenpaare Holger der Bilanzierende und Susanne die Kassierende sowie Kinderprinz Johannes der Charmante und Kinderprinzessin Emilia die sportlich Rasante am 11.11. proklamiert werden. Aber wenig später kam das Aus für alle weiteren Veranstaltungen. „Eine Prunksitzung mit nur 250 Besuchern oder ein Maskenball mit Abstand und umfangreichen Hygieneschutzbestimmungen kam für uns nicht in Frage“, so CVWB-Präsident Friedhelm Dierkes. „Diese Entscheidung trifft aber nicht nur unser karnevalistisches Herz, sondern ganz erheblich auch unsere Vereinskasse, denn eine gute Vorarbeit verursacht eine Menge Kosten“, erklärt Dierkes und verweist auf Bonbons und Sessionsorden, die schon früh bestellt werden müssen. „Außerdem wollen wir unsre erfolgreiche Arbeit in und mit den verschiedenen Gruppierungen und Garden fortsetzen und weiter ausbauen.“ Der Präsident bedankt sich daher bei Freunden und Sponsoren für ihre großzügigen Spenden. Weitere seien gerne gesehen.

