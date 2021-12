Da beißt die Maus die Glasfaser durch

Die Telekom hat einen Kammerjäger eingesetzt, der auf die Jagd nach Mäusen geht. Die Nager haben sich nämlich an den Glasfaserkabeln im Verteilerkasten am Ebbinghausweg/Ecke Stadtweg gütlich getan und sie angefressen. Die Tiere haben dafür gesorgt, dass die Anlieger des Buschweges seit Dienstag ohne Telekom-Festnetzanschluss sind.

Der technische Außendienst der Telekom vermeldete am Freitag aber gute Nachrichten. Das Multifunktionsgehäuse wurde am Donnerstag gereinigt und mit Ködern und Fallen bestückt. Im Laufe des Freitags sollte ein Glasfasermonteur vor Ort sein, um die beschädigten Glasfaserkabel zu ersetzten und neu zu schalten. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten noch am Freitag abgeschlossen werden können, so dass voraussichtlich alle Kunden am Wochenende wieder Telefon und Internet nutzen können“, so Karina Unruh von der Deutschen Telekom AG.