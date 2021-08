Da blüht den Wertheranern was

Susanne Damisch, Stefan Meier und Guido Neugebauer (von links) freuen sich, dass dank breiter Unterstützung ein buntes Programm für die Sonnenblumen-Tage in Werther zustande gekommen ist. Kinderrock auf der Bühne gehört genauso dazu wie Flohmarkt im Freibad. In der Mühlenwiese finden am Aktionstag Kunst und Mitmachaktionen gleichermaßen Platz.

Foto: Stadt Werther