Da kocht der Saal!

Sie stehen vor den Sitzen und im Gang, tanzen am Platz, schwenken die Arme zu „Juliet“. Sie kreischen und pfeifen, applaudieren und leuchten mit Handy-Taschenlampen ins nachtdunkle Theater im Park, während die Tribute-Band auf der Bühne die Seele der Bee Gees auferstehen lässt.

Tribute-Show „Night Fever“ im Theater im Park in Bad Oeynhausen

Mit dem Konzert „Night Fever“ am Freitagabend, der ersten von drei geplanten Shows, hat die Formation um Franco Leon alias Robin, Michael Zai als Barry und Uwe Haselsteiner (Maurice Gibb) eine Musiklegende wieder lebendig werden lassen. Die Show orientiert sich am bekannten Konzert „One Night Only“ der australischen Sanges-Brüder in Las Vegas von 1997 und bündelt die bekanntesten Hits der Bee Gees wie „Massachusetts“, „Staying alive“, „Jive talkin`“ und viele mehr.