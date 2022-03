Dach ist akut einsturzgefährdet

Feuer in Wanderhütte an Langetalstraße in Schlangen - Polizei sucht Zeugen

Schlangen

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag in einer Wanderhütte an der Langetalstraße in Schlangen Feuer entzündet. Das Dach der steinernen Hütte ist einsturzgefährdet. Die Polizei sucht Zeugen.