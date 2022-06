Daheim wird gebaut, auswärts gefeiert

Schloß Holte-Stukenbrock

Am Feuerwehrgerätehaus Stukenbrock tut sich was: Ein Kran steht dort, Erde ist aufgeschüttet worden, an der anderen Gebäudeseite ist das Pflaster aufgenommen worden. Die Erweiterungs- und Umbauarbeiten werden noch ein Jahr dauern. Deshalb feiern die 66 Aktiven, davon sind acht Frauen, „Feuer und Flamme“ am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juni, auswärts – und zwar an der Halle der Guido Koch KG am Siewekeweg 9.

Von Monika Schönfeld