Daihatsu erfasst Fußgänger (55) in Herford

Ein 55-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall auf der Ahmser Straße am Sonntagabend schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben soll er angetrunken gewesen sein.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr etwa in Höhe der Hermannstraße. Ein 76-jähriger Herforder befuhr mit einem Daihatsu die Ahmser Straße in Richtung Sachsenstraße. In Höhe des Hauses mit der Nummer 15 trat dann der 55-Jährige auf die Fahrbahn, um diese aus Sicht des Autofahrers von links nach rechts zu überqueren.

Der Fußgänger wurde von dem Daihatsu erfasst und zu Boden geschleudert. Er erlitt Kopfverletzungen, die an der Unfallstelle notärztlich versorgt werden mussten. Anschließend wurde der 55-Jährige ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Da der Fußgänger alkoholisiert war, wurde ihm nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen.

An dem Daihatsu entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Wagen wurde zur weiteren Beweisführung sichergestellt. Die Unfallstelle war etwa eine Stunde lang für die Unfallaufnahme gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Herford, Verkehrskommissariat, unter Telefon 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.