Dalheimer Gartentage sind Besuchermagnet

Monika Soffner aus Paderborn und ihre Schwester Dagmar Hansmeier aus Henglarn sind zwei der insgesamt rund 14.000 Besucher, die an den drei Veranstaltungstagen das Gartenfest in Dalheim besucht haben.

Dagmar Hansmeier aus Henglarn (rechts) und Monika Soffner aus Paderborn genießen den Tag für alle Sinne am Dalheimer Kloster.

Sie hatten die Karten bei der Verlosung des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTS gewonnen. „Es gibt hier so viel zu entdecken – eine kleine Auszeit vom Alltag“, freuen sich beide über den Gewinn und probieren bei „Oliven Ulli“ die Granatapfelcreme mit Oliven. Dagmar Hansmeier hat sich eine neue Kette mit echten Edelsteinen gegönnt und dazu noch einen leckeren Likör und eine große Clematis. Natürlich gab es jede Menge rund um den Garten und viele seltene Blumen und Stauden. Für jeden war an diesem Wochenende wohl etwas dabei und was zu schwer zu tragen war, wurde als Service des Veranstalters mit kleinen Geländewagen zum Parkplatz geschafft.