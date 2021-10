Damit das Virus nicht in die Schulen eingeschleppt wird

Die Ferien sind bald zu Ende, die Schule geht wieder los. Um das unbemerkte „Einschleppen“ des Virus in die Schulen zu verhindern, bitten die Schulen und die Stadt Bielefeld als Schulträger alle Eltern, ihre Kinder, die noch keinen Impfschutz haben, möglichst in der letzten Ferienwoche – vor der Rückkehr in die Schule – auf Corona testen zu lassen.

Die sogenannten „Bürgertests“ sind für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre weiterhin kostenlos. Die Tests sind eine für die Eltern und Schüler freiwillige Maßnahme, die aber zur zusätzlichen Sicherheit aller Beteiligten beiträgt.

Wie es nach den Ferien in den Schulen weitergeht, darüber gibt das Schulministerium folgende Auskunft: Zur Sicherheit der Kinder und Familien werden am ersten Schultag nach den Herbstferien, also am Montag, den 25. Oktober, in allen Schulen Testungen für Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, durchgeführt. Alternativ kann auch ein negativer Bürgertest vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Danach werden die schon bislang in den Schulen durchgeführten Tests vorerst bis zum Beginn der Weihnachtsferien fortgeführt.

Es ist die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien, also ab dem 2. November, abzuschaffen. Eine Maskenpflicht besteht dann zukünftig nur noch im Schulgebäude insbesondere auf den Verkehrsflächen. (Im Außenbereich der Schule besteht bereits heute keine Maskenpflicht mehr.) Selbstverständlich kann und darf aber auch weiterhin freiwillig eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.